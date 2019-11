In piazza del Ferrarese prende forma il grande albero di Natale: si illuminerà nel giorno di San Nicola

Bari si prepara alle feste, e in piazza del Ferrarese prende forma il grande albero di Natale, che 'dominerà' il giardino d'inverno allestito per il periodo natalizio da Amgas.

A far partire il 'conto alla rovescia' per l'avvio degli eventi natalizi in città è su Fb il sindaco Antonio Decaro: "Piazza del Ferrarese ha un nuovo inquilino - scrive Decaro postando la foto dell'albero in allestimento - Da oggi parte il vero conto alla rovescia per dare il via alle nostre feste. È arrivato l'albero di Natale".

L'appuntamento per l'accensione è, come ormai consuetudine da qualche anno, per la sera del 6 dicembre, giorno di San Nicola, alle ore 20.30. Un rito molto atteso dai baresi, in una giornata tutta scandita dalle tradizioni nel nome di San Nicola - dalla messa all'alba in Basilica alla cioccolata calda - che per la città segna ufficialmente l'avvio delle feste natalizie.