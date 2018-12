Cronaca Bari Vecchia / Piazza del Ferrarese

Danza, musica e luci: si accende il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese

Tantissimi i baresi che si sono ritrovati a Bari vecchia per l'appuntamento che, nel giorno dedicato al santo patrono, ha dato il via come da tradizione agli eventi natalizi in città