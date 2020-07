"Nostro figlio accoltellato da un bambino di 10 anni": i genitori sporgono denuncia ai carabinieri

Avrebbe accoltellato un bambino di 8 anni durante un litigio seguito al rifiuto di consegnargli la bicicletta. A denunciare ai carabinieri quanto sarebbe avvenuto nella Villa comunale di Conversano domenica scorsa, sono stati i genitori del piccolo, spiegando che a impugnare l'arma bianca sarebbe stato un altro giovanissimo: il figlio di un pregiudicato del posto, di 10 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto accertato finora, all'ennesimo rifiuto di consegnare la bicicletta, il bimbo di 10 anni avrebbe ferito il piccolo con un coltello o un altro oggetto appuntito all'addome. Trasportato in ospedale a Putignano, la vittima è stata medicata e giudicata guaribile in 10 giorni. Proseguono le indagini dei militari per riuscire a ricostruire i dettagli del fatto denunciato.