Coltellata alla coscia al tamburista rivale: nei guai 20enne della 'Militia Sancti Nicolai'

Si sono accoltellati due ragazzi appartenenti ai gruppi di tamburisti baresi, la Militia Sancti Nicolai e i Timpanisti Nicolaus Barium, che ogni anno partecipano allo storico corteo in onore di San Nicola. Proprio la rivalità tra i due gruppi - come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno - avrebbe portato sabato 17 febbraio uno dei rappresentanti - 20enne - della 'Militia' a ferire con un coltellino alla coscia un 18enne che milita nel 'Barium'. I due si trovavano in via Vito Nicola de Nicolò, a Bari, a pochi passi dal lungomare di Crollalanza.

Il presunto aggressore è poi fuggito, ma è stato subito rintracciato dalla polizia, che l'ha denunciato per lesioni personali. Non è stato possibile però ritrovare l'arma del ferimento. Al 18enne, trasportato al Policlinico per farsi curare, è stata fatta una prognosi di 20 giorni.