Niente più evasione delle tasse: nasce la cabina di regia con Università e Guardia di finanza

Università di Bari e Guardia di Finanza scendono in campo insieme per combattere l'evasione delle tasse universitarie. E lo fanno attraverso un accordo, firmato il 21 dicembre dal rettore Antonio Felice Uricchio e dal comandante regionale Puglia, Vito Augelli. , al quale è seguita ieri l'attivazione della “cabina di regia” al Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.

L'analisi delle dichiarazioni di reddito

Durante l'incontro è stata avviata un’attività di analisi condivisa, finalizzata all’individuazione, tra le categorie di studenti destinatarie di riduzione di tasse universitarie o di altre prestazioni agevolate in materia di diritto allo studio, di quelle che, per caratteristiche, hanno un maggior “indice di rischio” sull'evasione.

Secondo quanto indicato cnel protocollo d’intesa, le dichiarazioni di reddito e patrimoniali degli studenti che rientrano in queste categorie saranno messe a disposizione dall’Università, mentre la Guardia di Finanza le approfondirà e svilupperà per scoprire eventuali irregolarità nella concessione di benefici.

Capita infatti che gli studenti effettuino dichiarazioni false o altre irregolarità indicate come violazione economico-finanziaria. "L’accordo - spiegano dalla Guardia di finanza - testimonia l’elevato impatto sociale che assume l’attività di controllo, volta ad assicurare la percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, nonché a perseguire finalità sia di tutela delle entrate, che di equità sociale nella redistribuzione delle risorse".