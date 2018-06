Emergenza acqua quasi alle spalle, i Comuni incontrano AqP: "In estate nessuna restrizione per le reti idriche"

"Acquedotto Pugliese ci conferma previsioni positive, l'acqua c'è e per l’estate non dovrebbero esserci restrizioni idriche, ma bisogna farsi trovare pronti per altre evenienze che dovessero verificarsi nel corso dell’anno. Resta importante installare le riserve idriche ed utilizzare impianti di sollevamento": a riferirlo è il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, al termine dell'incontro tra l'associazione dei comuni e l'Acquedotto pugliese.

Il confronto, spiega Anci Puglia, ha permesso di rinnovare sinergie e confronto tra i due enti, con riferimento alle istanze dei cittadini, in particolare agli impianti interni degli stabili e al servizio erogato al contatore, fino al contenimento delle perdite e alle morosità dei cittadini. L'AqP si è dimostrata disponibile verso le richieste Anci, in particolare su ammodernamento infrastrutturale e miglioramento dell'efficienza, facendo il punto anche sul recente piano di investimenti in corso e la razionalizzazione dei processi.