Assalto notturno alla banca: malviventi in azione ad Acquaviva

Assalto notturno nella filiale della Banca Popolare di Bari ad Acquaviva. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale in via Salento, per poi dileguarsi nel giro di pochi minuti. La banda è riuscita a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo sul posto di vigilanza e carabinieri. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili: non si conosce ancora l'eventuale bottino del colpo.