Nel capannone di un insospettabile i mezzi rubati a un imprenditore edile

Era da qualche giorno che i carabinieri di Acquaviva delle Fonti, unitamente ai colleghi di Modugno, erano sulle tracce di un ricettatore di macchinari edili, che sono riusciti a individuare ieri mattina.

Così, durante la perquisizione di un capannone di proprietà di un 47enne, incensurato del luogo, hanno rinvenuto due autocarri marca “Daf” e “Maimler”, un rimorchio ed un escavatore cingolato marca “Jbc” per un valore di oltre 80mila euro, risultati rubati a Bernalda il 31 ottobre scorso ad un imprenditore edile del posto.

Sul posto sono stati eseguiti rilievi tecnici da parte di personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale e sono in corso indagini per risalire ai canali di approvvigionamento ed agli eventuali complici del 47enne, che è stato denunciato per ricettazione.

