Viavai continuo insospettisce i carabinieri, scatta il controllo a casa di un 32enne: in cantina marijuana da spacciare

Alcune sue frequentazioni e il continuo andirivieni da una cantina annessa alla sua abitazione hanno insospettit i militari: così ad Acquaviva i carabinieri hanno fatto scattare il controllo a carico di un 32enne incensurato del posto.

Nella cantina i carabinieri hanno così rinvenuto complessivi 350 grammi di marijuana, in parte già suddivisa e pronta per essere immessa sul mercato cittadino della droga. L’attenta e minuziosa perquisizione ha anche consentito di rinvenire il materiale necessario per il confezionamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro ed il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. della Procura della Repubblica di Bari. La droga verrà analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale di Bari al fine di verificarne la qualità.