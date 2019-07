Lavori in strada Da Ponte, stop di 5 ore all'erogazione idrica per San Girolamo e Fesca

L'Acquedotto pugliese interromperà l'erogazione idrica in diverse zone dei quartieri San Girolamo e Fesca nella giornata del 23 luglio. Lo stop durerà per cinque ore. I tecnici eseguiranno interventi per la realizzazione di nuovi tronchi idrici a servizio di alcune strade nelle vicinanze di strada Da Ponte. I disagi, spiega Aqp, "saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi" conclude la nota.