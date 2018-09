Conclusi i lavori nel serbatoio AqP di Missanello: distribuzione dell'acqua più efficiente in Puglia e nel Barese

L'Acquedotto Pugliese ha completato i lavori per la manutenzione straordinaria del grande serbatoio d'acqua potabile di Missanello, in provincia di Potenza, fondamentale per il funzionamento dell'acquedotto del Pertusillo che alimenta altri serbatoi a servizio dell'area metropolitana di Bari e della Puglia meridionale. I cantieri, per complessivi 723mila euro di costo, hanno interessato la struttura che può contare su una capienza da 100mila metri cubi: gli operai hanno realizzato trattamenti per conservare la rete su tubazioni, valvole, piatti iechi e selle d'appoggio. Risanato anche il calcestruzzo e impermeabilizzato il lastrico solare. L'opera consentirà, dunque, una migliore efficienza nell'erogazione dell'acqua verso la Puglia e il Barese.