Appuntamento con Aqp, per prenotare basta una telefonata: arriva il servizio 'Salta la coda'

Prenotare giorno e ora esatta dell’appuntamento al front office, evitando attese e code agli sportelli. Acquedotto Pugliese lancia il servizio 'Salta la coda': basta chiamare il Servizio Clienti, gratuitamente, da rete fissa al numero verde 800085853 o, a pagamento, da cellullare o dall’estero, allo 0805723498.

Per non perdere il proprio turno, Acquedotto Pugliese raccomanda alla clientela di presentarsi al front office qualche minuto prima dell’appuntamento, così da ritirare l’apposito ticket “Salta la coda”, assegnato telefonicamente. Eventuali prenotazioni errate non saranno modificabili e pertanto, in tali casi, sarà necessario effettuare una nuova prenotazione. Per conoscere il front office più vicino si può consultare il sito www.aqp.it – Sezione Clienti, pagina Uffici Commerciali, oppure contattare il Servizio Clienti.

"L’iniziativa - spiegano da Aqp - si inserisce tra le più recenti attività intraprese dall’azienda idrica pugliese per migliorare e innovare i rapporti con la clientela, dalla Customer Experience, volta a monitorare le esigenze dell’utenza e ad accogliere valutazioni e suggerimenti sui servizi offerti, alla semplificazione della modulistica contrattuale".