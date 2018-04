Ad aprile arriva a Bari il Bif&st: scattano le limitazioni al traffico

Bari ospiterà il Bif&st - Bari International Film Festival dal 21 al 28 aprile e, per l'occasione, scatteranno alcune limitazioni al traffico nelle aree toccate dagli eventi del festival internazionale di cinema. Ecco in dettaglio tutte le modifiche previste alla viabilità cittadina.

Divieti di sosta

I primi divieti di sosta scatteranno dalle 5 del 17 aprile alla mezzanotte del 29 aprile. Le zone interessate sono largo Chiurlia - ex tratto riservato al 118 - e il molo San Nicola, ambo i lati per un tratto di 20 metri in prossimità del Barion. Dalle 5 del 20 aprile all'1 di notte del 29 aprile, invece, non si potrà sostare su corso Italia; sul lato di numerazione dispari dai civici 15/F al 19, mentre su quelli pari dal 18 al 26.