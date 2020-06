Molfetta piange Adriano, investito durante una corsa e morto dopo 2 mesi di agonia: "Ha lottato come un guerriero"

E' morto, dopo due mesi di agonia, Adriano De Robertis, il 23enne di Molfetta investito lo scorso 4 maggio mentre effettuava una corsa di allenamento alla periferia della cittadina barese. Il ragazzo è deceduto all'ospedale 'Sant'Anna' di Ferrara dove era strato trasportato dopo aver ricevuto le prime cure al Policlinico di Bari, a seguito dell'emorragia cerebrale provocata dall'impatto con un'auto lungo la complanare nelle vicinanze di contrada Mino.

Il veicolo era guidato da un'81enne che, nell'occasione, si fermò a prestare i soccorsi. Dopo circa due mesi, però, le condizioni di Adriano si sono aggravate ed è sopraggiunto il decesso. L'episodio, avvenuto proprio nel giorno delle prime riaperture dopo il lockdown covid, è al vaglio della Procura della Repubblica che ne sta ricostruendo la dinamica. L'inchiesta vede, come atto dovuto, l'anziano indagato per omicidio colposo.

Sulla vicenda il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha espresso il cordoglio della comunità cittadina: "Provoca sempre molto turbamento la scomparsa di una persona - scrive su Facebook. Ma è davvero difficile accettare, fino in fondo, la morte di un giovane. Si azzerano aspettative, speranze. E’ un progetto che resta incompiuto. Esprimo a nome mio e di tutta la città il cordoglio per la scomparsa del giovane Adriano. Che come un guerriero ha lottato per quasi due mesi, da quando il 4 maggio scorso, il primo giorno della Fase 2 dopo il lockdown, rimase travolto da un’auto. Giungano alla sua famiglia la mia vicinanza, le mie più sentite condoglianze e l'abbraccio forte della intera comunità che invito alla prudenza. Sempre. Perché una leggerezza può spezzare una vita" conclude il sindaco.