Fulmine colpisce aereo Ryanair, odissea per i passeggeri del Bari-Londra: partiti con 10 ore di ritardo

Sarebbero dovuti partire alle 20.05 di ieri, martedì 10 dicembre ma l'aereo per Londra è decollato dolo 10 ore e mezza dopo, alle 6.30 di questa mattina: è l'odissea vissuta dai passeggeri del volo Ryanair che da Bari era diretto nella capitale britannica. Il ritardo sarebbe dipeso da un fulmine che ha colpito il velivolo in fase di atterraggio.

Notevoli i disagi per i passeggeri, costretti a rimanere per un'intera notte nello scalo cittadino, infuriati per il grande ritardo. Aeroporti di Puglia, contattata da BariToday, fa sapere che "ha fornito l'assistenza prevista in questi casi" per i viaggiatori, tra cui riprotezione dei voli e distribuzione dei voucher da parte di Ryanair.