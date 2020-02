Sanificazioni e pulizie extra negli aeroporti pugliesi contro il coronavirus. Emiliano: "Più controlli già da questi giorni"

Pulizie e sanificazioni straordinarie in tutti gli ambienti e nei bus degli aeroporti pugliesi, tra cui quello di Bari Palese. E' quanto disposto dal governartore Michele Emiliano per fronteggiare la situazione legata al coronavirus ed eseguito on le disposizioni di Aeroporti di Puglia.

"Ho letto in questi giorni molti commenti sulla questione dei controlli in aeroporto sui passeggeri- ha detto Michele Emiliano - : dovete sapere che le indicazioni sono prese a livello nazionale, dalle direzioni USMAF (sanità marittima e area di frontiera) secondo direttive del Ministero della Salute. Pur non avendo possibilità di intervenire su questi controlli nè di modificare quelle direttive, grazie alle sollecitazioni della Regione Puglia, della Protezione Civile Regionale e di Aeroporti di Puglia si sta operando in funzione di una ulteriore estensione dei controlli. Colgo l’occasione per ringraziare chi è al lavoro per la sanificazione degli ambienti comuni, in corso in moltissimi luoghi in tutta la Puglia" ha concluso il governatore.