Anno record per l'aeroporto di Bari: per la prima volta superata quota 5 milioni di passeggeri

Anno record per l'aeroporto di Bari-Palese: il 2018 ha portato in dote il superamento della soglia dei 5 milioni gi passeggeri, per la prima volta nella storia. I dati di Aeroporti di Puglia mostrano, per lo scalo principale della regione, un incremento importante, pari al 7,4% in più rispetto al 2017. Un risultato eccellente tenendo conto della chiusura dell'aeroporto per 9 giorni, tra febbraio e marzo, a causa dei lavori di riqualificazione e potenziamento della pista di volo. Sommando i passeggeri di Bari a quelli di Brindisi si raggiunge quota 7,49 milioni, con un incremento del 7,2% rispetto all'anno precedente.

I numeri, spiega il presidente di AdP, Tiziano Onesti, testimoniano "l’eccellente lavoro svolto, in raccordo con la Regione, per sviluppare i collegamenti e, con essi, per migliorare la capacità attrattiva della Puglia e di tutta l'area sud est del Paese. il 2018 si è caratterizzato, infatti, per l’avvio di numerosi collegamenti, tutti importanti, su Bari e Brindisi. Tra questi il volo per Mosca, lungamente atteso, che oltre ad aver migliorato l’accessibilità da un mercato con un alto potenziale di crescita, ha rinsaldato, in chiave di modernità e efficienza, gli storici legami con il popolo russo”.



“Questi risultati - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - premiano il grande lavoro che la Regione Puglia sta facendo nei settori della promozione turistica e dello sviluppo economico. In tre anni abbiamo inoltre creato le condizioni perché la società Aeroporti di Puglia sia un soggetto autonomo, capace di stare sul mercato con le proprie gambe. Un progresso che la struttura societaria di Aeroporti di Puglia ha compiuto verso una completa e totale autonomia dal socio di maggioranza, che pone le basi per nuovi e sempre più importanti traguardi”.