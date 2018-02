Dalla Nigeria parrucche e cosmetici con sostanze vietate, sequestro in aeroporto

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Bari, nell'ambito della costante attività di controllo sui passeggeri, hanno sequestrato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, 152 confezioni di parrucche e 495 confezioni di cosmetici vari per la cura del corpo, provenienti dalla Nigeria.

Le parrucche non sono risultate ammissibili "in quanto non accompagnate dal previsto nulla osta sanitario", così come i cosmetici, "in quanto non registrati secondo il Regolamento CE 1223/2009 e in alcuni casi contenenti 'Idrochinone', sostanza vietata". Il trasgressore è stato denunciato.