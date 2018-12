Molfetta, spunta un affresco durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Tattoli: "Forse risalente al Medioevo"

Per togliere i puntelli ci sono voluti quasi 50 anni, ma i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Tattoli, storico edificio nel centro storico di Molfetta, hanno portato alla luce quella che potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa per l'arte pugliese: un affresco. Ad accorgersene sono stati gli operai della ditta Balacco, curatrice dei lavori nel palazzo risalente al 600, che nel rimuovere una porzione di muro - "ad altezza elevata", ricorda il titolare, Ignazio Balacco - ha rivelato il particolare disegno di colore rossiccio.

Risalente al Medioevo?

Ora sarà la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bari - che con il Comune sta supervisionando i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Tattoli - a definire con certezza il periodo a cui risale l'affresco. Una prima analisi è però stata effettuata dalla storica dell'Arte Vincenza Regina, che ha riconosciuto nel disegno a parete i tratti delle opere medievali.

Un periodo ben antecedente a quello di realizzazione del palazzo, che dimostrerebbe - se confermata la datazione - quindi la sua costruzione su una base già esistente in precedenza. Quella rappresentanta nel disegno sarebbe una barca di pescatori, con sopra alcune figure antropomorfe che tengono in mano strumenti forse utilizzati proprio per la pesca. La semplicità della fattura non sarebbe quella di un professionista, quindi potrebbe essere stata realizzata da un popolano.

Il progetto di Palazzo Tattoli

Quel che è certo è che l'opera entrerà a far parte del futuro museo ospitato a Palazzo Tattoli. La volontà dell'amministrazione guidata da Minervini, infatti, è realizzare "una struttura in cui tra spazi espositivi e realtà aumentata - spiegano dal Comune - sarà possibile 'ascoltare' il racconto della città, ammirare, attraverso un percorso di rampe, i ruderi del palazzo e l’evoluzione urbanistica della città, un museo cittadino da aprire ai turisti e alle scuole".

Il progetto definitivo dei lavori, in accordo con la Sovrintendenza, sarà ultimato entro i primi mesi del 2019. Non solo l'affresco, ma nel percorso espositivo saranno inserite anche "una serie di testimonianze - conclude Balacco - relative alle tipologie costruttive, alla distribuzione degli spazi, molto importanti da far conoscere a chi visiterà il sito".