Agenda bianca: "Bari al primo posto!", un’idea dell’avvocato Paolo Iannone per riconciliare i cittadini alla vita sociale e civile della Polis

Si è concluso venerdì scorso il think-tank coordinato e presieduto dall'avvocato Paolo Iannone nell’ambito del suo progetto innovativo Agenda bianca:"Bari al primo posto!", ove sono intervenuti il professore Roberto Varricchio (sociologo del lavoro) e Roberto Francesco Iannone (avvocato esperto in diritto ambientale) sulla sindrome NIMBY e tutela dell’ambiente. L’evento formativo si è tenuto presso il Caffé Schwarz, nella sua sede di Bari alla strada Vallisa, durante il quale la cittadinanza attiva, che ha preso parte all’incontro, ha proposto idee e soluzioni possibili confrontandosi con i relatori del think-tank sulle problematiche legate al problema rifiuti in città alla luce delle diverse criticità emerse nell’ultimo periodo, tra cui l’emergenza bonifica della discarica Burgesi. Le relative questioni, idee e proposte sono state annotate nell’agenda bianca dell’avvocato Paolo Iannone che lo ha accompagnato nel corso di questo suo tour dei diritti per i quartieri di Bari. All'apertura dei lavori e al termine dell'evento formativo l'avvocato Paolo Iannone ribadendo l'esigenza di maggior protezione del territorio ha dichiarato:«è terminato il mio tour dei diritti per i quartieri di Bari. La speranza è che la classe dirigente tenga conto delle problematiche cittadine, dove le priorità dell’agenda sociale si possono riassumere in tre parole: sicurezza, lavoro e legalità». È terminato così il think-tank promosso dall’avvocato Paolo Iannone, nell’ambito di più eventi formativi senza precedenti che aprono le porte al futuro della città.

