Precipita nell'intercapedine di una villa in costruzione: ferito agente immobiliare

Sarebbe caduto nell'intercapedine di una villetta in costruzione che stava facendo visionare ad alcuni clienti. Un agente immobiliare è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in tarda mattinata in corso Alcide De Gasperi, in un immobile i cui lavori di realizzazione non sono ancora stati ultimati.

L'uomo è stato soccorso da operatori del 118 e trasportato al Policlinico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, e la polizia con la Scientifica per i rilievi del caso che consentiranno di ricostruire con esattezza l'accaduto.

(Foto di repertorio)