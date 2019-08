Picchia cliente con una spranga dopo una lite, arrestato esercente: questore chiude negozio in piazza Moro

Avrebbe picchiato un cliente con una spranga, nel giorno di Ferragosto, al termine di una lite per futili motivi: per questa ragione, un 27enne originario del Bangladesh è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni personali gravissime. Alla misura cautelare, però, si è aggiunta anche una disposizione del questore di Bari che ha disposto la chiusira al pubblico per 7 giorni dell'attività commerciale.

Il ferito, un 22enne di origini libiche, era stato soccorso da personale del 118 e quindi ricoverato in ospedale a Bari. La misura del questore è stata adottata "con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica"