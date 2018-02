Scappa per sottrarsi alla multa, poi si scaglia contro i vigili e spacca il parabrezza dell'auto di servizio

Prima ha aggredito verbalmente gli agenti della polizia locale, poi ha tentato la fuga a bordo della sua auto. Subito dopo, però, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Così, raggiunto dai vigili, si è nuovamente scagliato contro di essi, spaccando il parabrezza dell'auto di servizio. Tutto perchè temeva di essere stato multato per l'auto in divieto.

L'episodio è accaduto lunedì mattina in via Giovanni XXIII, nei pressi del mercato di Santa Scolastica. Protagonista del folle gesto un 33enne barese, con precedenti specifici, poi arrestato dagli agenti della polizia locale per oltraggio a pp.uu., danneggiamento del veicolo di servizio, minacce e resistenza a pp.uu..