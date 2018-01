"Ragazzini assaliti da gruppo di bulli in piazza del Ferrarese", Picaro chiede più sicurezza contro le babygang

Con la scusa di una sigaretta si sarebbero avvicinati ad alcuni ragazzi in piazza del Ferrarese, quindi li avrebbero presi a schiaffi chiedendo loro cellulari e portafogli. L'azione di un gruppo "di una decina" di adolescenti sarebbe terminata solo grazie all'intervento di alcuni adulti, con i 'bulli' fuggiti via facendo perdere le loro tracce. L'episodio denunciato alla Polizia si sarebbe verificato sabato sera. A darne notizia è il consigliere comunale di centrodestra Michele Picaro che chiede interventi, portando il tema all'attenzione del Question Time in aula Dalfino: "Episodi di baby gang continuano a verificarsi nella piena movida barese senza che l’amministrazione, per quanto di sua competenza e nonostante i precedenti proclami faccia concretamente qualcosa. Infatti - aggiunge - in centro come nelle periferie, vi è la necessità di presidiare il territorio".