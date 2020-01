Prima il battibecco, poi picchiano selvaggiamente l'autista: aggressione su un bus Amtab a San Pio

Prima un battibecco per poi scagliarsi contro l'autista del bus, picchiato selvaggiamente al punto di essere trasportato in ospedale: l'aggressione si è consumata su un mezzo della linea Amtab 19 a Bari, in zona San Pio.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Bari Santo Spirito e del Nucleo Radiomobile per i rilievi e avviare le indagini per ricostruire l'episodio che avrebbe visto protagonisti alcuni ragazzini. L'autista è stato subito trasportato all'ospedale San Paolo per i soccorsi.