Violenza dopo la gara del campionato allievi: aggredito giovane arbitro

Aggredito al termine della gara del campionato allievi che aveva arbitrato. Il grave episodio ai danni di un giovane arbitro della sezione di Bari è avvenuto sabato pomeriggio, sul campo del 'Mirko Variato' (ex Montagnola) di Japigia.

L'aggressione è avvenuta dopo la conclusione della gara tra Levante 2008 e Virtus Palese, valida per la conquista del primato del girone C e l'accesso alle semifinali di categoria, che si è conclusa 3-1 per il Levante. Al termine della partita il giovane arbitro sarebbe stato spintonato e colpito da alcuni calciatori e sostenitori della Virtus Palese. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata condotta in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.





