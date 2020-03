Dà in escandescenze e distrugge il bar con accetta e martello, aggredendo poi i carabinieri: arrestato

Finisce agli arresti un 53enne, bloccato dai carabinieri ieri sera dopo aver dato in escandescenze in un locale di Giovinazzo. Gli agenti della Stazione di Giovinazzo, con l’ausilio dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Molfetta, sono intervenuti intorno alle 20, perché l'uomo - già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S - aveva iniziato a devastare il locale, distruggendo tavoli, sedie e fioriere con un'accetta e un martello da carpentiere.

L’uomo, in preda all’ira, non si è però fermato nemmeno alla presenza dei militari: alla loro vista ha tentato di aggredirli con le armi in suo possesso; tentativo fallito solo grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino. Una volta bloccato, il 53enne è stato portato in carcere a Bari, a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.