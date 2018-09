Aggressione al corteo antifascista con mazze e cinghie: 30 attivisti di Casapound identificati in Questura

Una trentina di militanti di Casapound sono stati identificati in Questura dopo l'aggressione di ieri sera ad alcuni manifestanti nel corso di un corteo antirazzista per le vie del centro e del quartiere Libertà di Bari. Durante lo scontro sono rimasti feriti due partecipanti alla manifestazione, ricoverati entrambi in ospedale. Tra loro c'è anche l'assistente dell'eurodeputata Eleonora Forenza, il 36enne Antonio Perillo, il quale ha riportato una ferita alla testa medicata con 9 punti di sutura. Il collaboratore è stato sottoposto anche ad accertamenti con una tac.

I militanti di Casapound avrebbero aggredito i manifestanti nelle vicinanze della sede del movimento di via Eritrea. Secondo le prime indagini, almeno cinque di loro avrebbero preso parte all'aggressione utilizzando mazze e cinghie.