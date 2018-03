In giro armato di coltello: bloccato in piena notte dopo un'aggressione

Fermato dagli agenti della Polizia locale e denunciato a piede libero per porto d'arma impropria e aggressione aggravata. A finire nei guai un cittadino tunisino, trovato in possesso di un coltello di grandi dimensioni.

L'uomo è stato bloccato intorno alle 4 di questa notte, dopo una segnalazione delle volanti della Polizia, intervenute per un accoltellamento sul lungomare. E' così scattato l'intervento anche della polizia locale, che ha individuato e fermato il soggetto trovato in possesso di un grosso coltello. Di concerto con la Polizia di Stato il soggetto è stato denunciato a piede libero per porto d'arma impropria e aggressione aggravata.