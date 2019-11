Calci e pugni all'ex compagna perché sta frequentando un altro uomo: pregiudicato 44enne arrestato

Calci e pugni all'ex compagna 43enne perché stava frequentando un altro uomo. Un nuovo caso di violenze nei confronti di una donna arriva dalla provincia barese: in manette è finito un 44enne pregiudicato, arrestato in mattinata ad Alberobello dai carabinieri della Stazione di Alberobello e del Nucleo Radiomobile di Monopoli.

Tutto è partito proprio dalla denuncia dell'uomo, che una volta rincasato aveva trovato sulla porta d'ingresso dell'abitazione alcuni fori di proiettile, che a suo dire sarebbero un avvertimento per gelosia da parte di un uomo di Locorotondo. Come spiegato ai militari, infatti, il presunto responsabile starebbe frequentando l'ex compagna del 44enne.

Alle 5 del mattino, dopo aver presentato denuncia, l'ha quindi raggiunta a casa e l'ha aggredita, accusandola di avere una relazione con la persona che aveva, secondo lui, sparato contro la porta della sua abitazione. La 43enne è riuscita a fuggire, trovando riparo in casa di un vicino da dove ha chiamato i soccorsi. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 che ha portato la donna al pronto soccorso dell’Ospedale di Putignano: la prognosi è di lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni. Il pregiudicato è stato invece arrestato dai carabinieri in casa ed è stato poi portato nel carcere di Bari. mentre i Carabinieri, anch’essi giunti celermente sul posto, informati dei fatti, hanno rintracciato e tratto in arresto il 44enne presso la propria abitazione. Sono ancora in corso indagini per far luce sui fori di proiettile rinvenuti sulla porta d’ingresso del 44enne.