VIDEO | Terlizzi, colpi di pistola dopo la lite: l'episodio ricostruito attraverso le telecamere

Le immagini di videosorveglianza hanno consentito di ricostruire un episodio avvenuto il 25 agosto, arrestando un 42enne: avrebbe esploso un colpo di pistola contro un uomo che si era in precedenza lamentato per il rumore fatto in piena notte dalla sua moto davanti ad un locale