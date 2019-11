Violento e geloso, piomba in casa e riempie di botte l'ex moglie. La terrorizzava così: "Pubblico i nostri video hot"

Una lunga serie di molestie e minacce, culminate in un'aggressione fisica consumata dopo essersi introdotto furtivamente in casa della vittima. Nei giorni scorsi, la polizia ha notificato un divieto di avvicinamento con contestuale obbligo di presentazione alla P.G., emesso dal Gip del Tribunale di Bari, nei confronti di un uomo di 42 anni.

Nei giorni scorsi, i poliziotti sono intervenuti a seguito della richiesta di una donna che, nel rincasare insieme alla propria figlia minorenne, ha trovato all'interno della propria abitazione l’ex compagno. La donna, separata dal marito, ha riferito che l'uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento senza autorizzazione, servendosi presumibilmente di una finestra posta sul retro dello stabile.

In casa, l’uomo l’avrebbe aggredita prima verbalmente e poi fisicamente, cagionandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. La vittima, intimorita, ha deciso di denunciare l'accaduto, riferendo di aver subito anche altre violenze da parte del suo ex marito, al quale sono state contestate numerose molestie commesse nei confronti della vittima, per motivi di gelosia, sin dall'inizio della loro relazione sentimentale.

Più volte il 42enne avrebbe minacciato di divulgare video amatoriali registrati durante la loro intimità e, ricorrendo anche all'utilizzo dei social network, cagionato alla sua ex moglie un perdurante e grave stato d'ansia, ingenerando in lei un fondato timore per la propria incolumità.

Il 42enne, inoltre, avrebbe coinvolto in tale situazione anche la figlia minorenne, “aprendo” un profilo su un noto social network utilizzando i suoi dati identificativi e le sue immagini.