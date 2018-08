"Hai una relazione con la mia fidanzata" e prende a martellate l'amico: arrestato pregiudicato 29enne

Aggredisce con un martello un amico, per poi infierire sulla sua autovettura, credendo che avesse una relazione clandestina con la fidanzata. È accaduto sabato sera a Monopoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione della misura cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Bari, un pregiudicato monopolitano di 29 anni.

L'aggressione

I fatti contestati all'uomo risalgono a una settimana prima: Poco dopo le 11 del mattino l’aggressore irrompe in casa e comincia a colpire il suo conoscente con un martello. L’intervento della compagna del proprietario di casa riesce ad evitare il peggio. L’aggressore si allontana ma prima infierisce sull’auto parcheggiata sotto casa dell’uomo che ha appena aggredito. Solo qualche ora dopo i fatti gli agenti del Commissariato vengono a conoscenza di quanto accaduto; l’aggredito ha una prognosi di 15 giorni e conosce bene il suo aggressore, che però fa perdere le proprie tracce.

Non si tratta dell'unica persona aggredita in quella giornata. Il giorno successivo, infatti, si presenta in Commissariato la giovane fidanzata dell’aggressore, e denuncia che l’uomo con cui ha una relazione da poche settimane l’ha aggredita la sera prima accusandola di avere una relazione clandestina con un amico comune. Inutili i tentativi di negare, l'uomo non le crede e la costringe prima a girare con lui per tutta la notte, terrorizzandola. Poi dopo aver assunto in sua presenza della cocaina, la trascina in una “lama”, una depressione naturale del terreno che nasconde alla vista dalla sede stradale e la costringe minacciandola con una pietra ad ammettere il “tradimento”.

Ricollegati quindi i due episodi delittuosi, i poliziotti del Commissariato richiedono e ottengono con tempestività il provvedimento restrittivo dall’Autorità Giudiziaria. L'uomo è ora in carcere a Bari, con l'accusa di sequestro di persona e lesioni.