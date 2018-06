Aggressione nel carcere di Turi: "Agenti di polizia penitenziaria feriti da un detenuto"

Aggressione nel carcere di Turi, ai danni di due agenti di polizia penitenziaria nella mattinata del 20 giugno. A comunicarlo, attraverso due distinti comunicati, sono le segreterie pugliesi della Cisl-Fns, del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), del S.Pp. (Sindacato di polizia penitenziaria) e Carceri/Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria).

Secondo quando reso noto, i due agenti sono stati feriti da un detenuto del carcere, rimasto infastidito dalla notizia della fine del colloquio con i parenti. L'uomo, invitato a rientrare in cella, si sarebbe rifiutato di interrompere la conversazione, aggredendo il poliziotto penitenziario. E non si tratta dell'unico episodio: poco dopo un ispettore di polizia intervenuto in soccorso del collega sarebbe stato a sua volta aggredito da altri due detenuti. Le organizzazioni sindacali forniscono però versioni differenti sulle modalità dell'aggressione: in una nota si parla infatti di 'schiaffi e pugni', mentre in un'altra si fa cenno a un corpo contundente con cui gli agenti sarebbero stati feriti riportando ferite guaribili in sei giorni.