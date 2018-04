Pestato con calci e pugni in via Sparano: ragazzino 14enne aggredito da gruppo di bulli

Un ragazzino di 14 anni è stato vittima di un aggressione, sabat sera, nella centralissima via Sparano: l'episodio si è verificato all'angolo con via Putignani. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i quali hanno ricevuto la denuncia di uno dei genitori dell'adolescente, sei ragazzi si sarebbero avvicinato a lui mentre era con altri coetanei. Dapprima alcune prese in giro, poi calci e pugni al volto, per poi dileguarsi. il 14enne, ferito, è stato quindi soccorso proprio dal suo gruppo di amici che si erano allontanati per un attimo, cercano di sfuggire al pestaggio, quindi è stato medicato in ospedale.