VIDEO | Passeggiano per il centro storico prima di compiere l'agguato: tre persone in manette

In tre passeggiavano per le vie del centro storico di Bitonto, cercando il momento giusto per colpire: poco dopo ferirono in un agguato due esponenti del clan rivale dei Conte, ma vennero immortalati da alcune telecamere di sicurezza della zona. I Carabinieri hanno così arrestato, Benito Ruggiero, 28 anni, Rocco Mena,30 anni, ed Arcangelo Zamparino, 42 anni, considerati vicini al clan Cipriano, ritenuti responsabili della sparatoria avvenuta il 23 febbraio nella cittadina barese. L'episodio, secondo la Dda, sarebbe stata la risposta ad un'aggressione subita da un giovane esponente dei Cipriano da parte dei Conte, per una faida che dura da anni e continua a mietere vittime anche innocenti, come avvenne il 30 dicembre scorsi, quando venne uccisa per errore una pesionata 83enne, nel centro storico di Bitonto.