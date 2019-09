Agguato mortale a San Pio, indagini a tutto campo per l'omicidio di Michele Ranieri

La Squadra Mobile di Bari ha avviato indagini a tutto campo per individuare gli autori dell'omicidio di Michele Ranieri, ucciso ieri sera attorno alle 21,30 con alcuni colpi di pistola sparati in via della Lealtà all'angolo con via della Tolleranza, nel quartiere San Spirito di Carbonara. Ranieri, originario di Carbonara, sarebbe stato freddato per strada.

Sparati almeno 4 colpi di pistola

Gli investigatori, coordinati dal pm Lidia Giorgio, hanno subito raggiunto il luogo dell'omicidio per i primi rilievi, trovando alcuni bossoli (almeno 4) attorno all'area della sparatoria. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 per rianimare Ranieri, colpito da diversi proiettili. Gli inquirenti, in queste ore, stanno cercando di comprendere i contorni dell'agguato, se questo episodio abbia dei legami con la criminalità organizzata e in quale ambiente sia maturato. La certezza è che in città non si sparava da tempo, in particolare con un esito mortale.