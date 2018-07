Estate da tutto esaurito per masserie ed agriturismo in Puglia: "Più 12% di presenze", in Valle d'Itria i vip internazionali

Un incremento del 12% di turisti rispetto allo scorso anno e strutture già piene a giugno coni visitatori "che anticipano" sempre di più le vacanze: sono i dati positivi registrati dalle aziende agrituristiche della Puglia come spiegato dalla Coldiretti regionale attraverso un primo bilancio dell'estate 2018 nelle strutture regionali. L'associazione stima in "450.000 le presenze nelle aziende agrituristiche, con un volume d'affari di 15 milioni di euro" con grande appeal per le masserie storiche, acquistate dai vip: tra loro anche personaggi del calibro di Helen Mirren, Francis Ford Coppola e Meryl Streep. Per il presidente di Campagna Amica Puglia, Carlo Barnaba, le "nostre strutture sono scelte quali basi da cui partire quotidianamente per visitare le mete più ambite di Puglia, da Alberobello a Otranto, per poi tornare a rilassarsi al fresco della campagna, degustando i prodotti del territorio".