Nuovi alberi per l'area di sosta di via Mitolo a Poggiofranco: "Viabilità più sicura e decoro"

Si sono concluse le operazioni di piantumazione delle nuove alberature della zona di sosta realizzata accanto alla scuola Primaria e dell'Infanzia XXIII Circolo Didattico nel quartiere Poggiofranco. L'area consentirà di favorire le famiglie del quartiere e degli alunni dell'istituto situato tra via Mitolo e via Bartolo. Piantate 47 alberature tra cui 23 punus e 23 ligustri, disposti su corone circolari. Nei prossimi giorni saranno eseguite anche lavorazioni di manutenzione e sfalcio erba delle scarpate, in modo da conferire all’area un aspetto ordinato e gradevole,

"Più comodità per genitori e alunni"

“I ragazzi che frequentano quell’istituto alla ripresa dell’anno scolastico, lunedì troveranno una bella sorpresa – commenta l’assessore Galasso -: 47 nuovi alberi sono stati piantumati in questi giorni proprio vicino alla loro scuola. Quell’area, che nei mesi scorsi abbiamo attrezzato per la sosta, ha già portato diversi benefici ai residenti e alle famiglie che accompagnano i propri figli a scuola, assicurando sia condizioni di maggiore sicurezza sia una maggiore comodità e gestione delle viabilità circostante, risultando conseguentemente molto apprezzata da tutti, ivi inclusa la dirigente scolastica che proprio lo scorso anno aveva sollevato il problema unitamente ad una rappresentanza dei genitori dei bambini. Fu proprio a seguito di queste rimostranze che, insieme all’assessora Romano, effettuammo una serie di sopralluoghi e confronti con i cittadini, ipotizzando alcune soluzioni del problema tra cui proprio quella eseguita nei mesi scorsi e completata con l’intervento di greening urbano. Da oggi, grazie a questi alberi questa scuola è anche più bella oltre che più salubre grazie alla presenza di quest’area verde eseguita proprio a ridosso dell’edificio scolastico, mitigando così anche l’impatto visivo della viabilità e dell’area di svincolo all’interno della quale hanno trovato collocazione i nuovi alberi. “Questo intervento - aggiunge l'assessore all'Istruzione Paola Romano - nasce dalla collaborazione tra scuola e Comune: i genitori e gli insegnanti avevano chiesto una nuova area verde dove poter sostare e così abbiamo ascoltato le esigenze e valutato insieme il progetto. Questa collaborazione continuerà con l’adozione da parte dei bambini di alcuni alberi e la donazione di alcuni spazi che potranno essere migliorati dalla comunità scolastica”.