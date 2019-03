Tagliati senza autorizzazione tre ettari di area boschiva tutelata: denunciata donna

Una donna proprietaria di un terreno in località Primocielo, alla periferia di Acquaviva, è stata denunciata dai Carabinieri Forestali dopo alcuni controlli nei quali sono stati accertati "interventi di taglio boschivo non autorizzati ed eseguiti non correttamente, con danneggiamento, deturpamento e deterioramento significativo di un’area boschiva paesaggisticamente tutelata. L’area interessata dal taglio boschivo si estende per una superficie di circa 3 ettari. I militari contestano alla proprietaria anche il reato di illecita combustione di rifiuti (ovvero dei resti di rami e foglie dopo il taglio) e deposito incontrollato degli stessi in area non autorizzata.