Cade grosso albero vicino l'Oncologico: travolte auto e persone, due feriti trasportati in ospedale

Un grosso albero è caduto, questa mattina, nelle vicinanze dell'Oncologico 'Giovanni Paolo II' di Bari, nel quartiere Poggiofranco. La pianta ha travolto tre autovetture parcheggiate nella zona, tra l'ingresso dell'ospedale e il giardino su via Cotugno.

Due persone sono rimaste ferite e trasportate al Policlinico in codice giallo, dopo essere state soccorse dalle ambulanze del 118. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell'area, nonché la Polizia Locale per la viabilità e i rilievi. Chiuso, fino al termine delle operazioni, il tratto di strada interessato dalla caduta.