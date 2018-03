Ladri irrompono nel centro di raccolta rifiuti ad Alberobello: rubati tre camion, mezzi e attrezzature

Furto notturno, ad Alberobello, ai danni locale centro di raccolta rifiuti: ignoti hanno fatto irruzione nel plesso rubando diversi mezzi della Tra.De.Co, tra cui 3 camion, un compattatore e uno con braccio meccanico, attrezzature lavastrada, gasolio, batterie auto e altri attrezzi da lavoro. A denunciare il furto è stato lo stesso Comune. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri assieme alla Polizia locale. Avviati i primi accertamenti per risalire agli autori del furto. L'amministrazione comunale si è attivata per risolvere i problemi per la raccolta dell'immondizia nel paese, legati alla mancanza dei veicoli: gli uomini dell'azienda sono al lavoro per le strade di Alberobello, cercando di limitare i disagi.