Ladri di offerte nella Basilica, si intrufolano in sagrestia e fuggono con 250 euro: due in manette ad Alberobello

Lei faceva da 'palo', controllando sulla porta della sagrestia che non arrivasse nessuno. Nel frattempo lui, munito di un metro a nastro con una carta adesiva incollata all'estremità, portava via le offerte - banconote per 250 euro - custodite nel deposito. Ai due ladri, però, non è andata bene: la loro presenza non è passata inosservata, e dopo l'allarme lanciato dagli stessi parroci, i carabinieri sono riusciti ad individuarli e arrestarli.

E' accaduto nei giorni scorsi nella Basilica dei Santi Medici Cosma e Damiano, ad Alberobello. Ai domiciliari sono finiti un uomo di 35 anni e una donna di 51, quest'ultima cittadina sudamericana irregolare sul territorio italiano, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. Approfittando della presenza di numerosi visitatori ed eludendo i controlli dei custodi, si erano introdotti nella sagrestia per compiere il furto. I carabinieri della locale stazione, al comando del capitano D'Onofri, sono intervenuti riuscendo ad individuare e bloccare i due, prima che riuscissero ad allontanarsi, recuperando la somma. Il furto era stato anche immortalato da telecamere installate nella chiesa. Secondo gli investigatori, non è escluso che i due siano responsabili anche di altri furti avvenuti in precedenza nella stessa chiesa, dove pare fossero stati già 'avvistati' in precedenza.