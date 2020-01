Dalla Questura di Brindisi a Bari: in servizio all'ufficio medico arriva il vicequestore Alessandra Arpaio

Da Brindisi alla Questura di Bari: in servizio all'ufficio medico arriva Alessandra Arpaio. Come riporta BrindisiReport, la dottoressa Arpaio arriva nel capoluogo pugliese dopo diversi anni trascorsi come dirigente medico alla Questura di Brindisi, dove è stata in prima linea per diverse iniziative, tra cui la campagna contro la violenza di genere 'Questo non è amore', che ha visto il camper della polizia girare per mesi per gli istituti scolastici e per le piazze della provincia brindisina per le iniziative di sensibilizzazione.