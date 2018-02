Alex Del Piero a Bari: chiuso al traffico un isolato di via Abate Gimma

Da stella del calcio a 'style consultant' per AirDP, il marchio di abbigliamento e accessori che lo vede impegnato insieme al Co-Founder e Creative Director, Lele Danzi. L'ex giocatore e campione del mondo 2006, Alessandro Del Piero, questo pomeriggio sarà a Bari per promuovere il brand, ospite dell'AirDP Store in via Abate Gimma.

Un evento che di sicuro richiamerà fan ed ex tifosi del 'Pinturicchio'. In vista dell'affluenza di persone, il Comune ha disposto alcune limitazioni al traffico. Dalle ore 07 "fino al termine delle esigenze di ordine pubblico", è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” su via Abate Gimma, ambo i lati, tratto compreso tra via Argiro e via Melo; su via Melo, lato numerazione civici pari, tratto compreso tra il civico 46/A ed il civico 50. Inoltre, dalle ore 13.30 (e comunque dal momento opportuno in relazione alle esigenze di ordine pubblico) fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di transito” su via Abate Gimma, nel tratto compreso tra via Argiro e via Melo.