Alga tossica: dopo San Giorgio, alti livelli rilevati in due comuni del nord Barese

Non solo sul litorale di San Giorgio, l'alga tossica raggiunge livelli 'molto abbondanti' anche sulla costa di Giovinazzo e Molfetta. A ceritificarlo sono i dati delle analisi Arpa relative al periodo 1-15 luglio: oltre alla già conosciuta situazione in zona Lido Trullo, l'Ostreopsis Ovata è stata scoperta in zona 'Hotel Riva del Sole' sulla costa giovinazzese (137.452 cellule/litro) e in zona 'Molfetta prima cala' per quella molfettese (102.120 cellule/litro). Tre punti che raggiungono la concentrazione più alta di alga tossica in colonna d'acqua nel Barese (< 20.000 cellule/litro).

La situazione nel resto della costa barese

Situazione più tranquilla per i bagnanti nel resto della costa barese. Sempre a Giovinazzo, nel punto di rilevamento a 200 metri dal lido Lucciola, i livelli di alga tossica sono 'discreti' (6908 cellule/litro). Scarsa invece la concentrazione nei punti di Monopoli e Mola, dove non si superano le 160 cellule per litro, secondo quanto riportato nella mappa Arpa, dove sono disponibili i rilevamenti sul resto della costa pugliese.