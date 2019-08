L'alga tossica 'invade' il litorale barese, le analisi Arpa: alte concentrazioni da Giovinazzo a San Giorgio

Costa nord e costa sud di Bari 'invase' dall'alga tossica: è il responso delle analisi effettuate dall'Arpa Puglia per le prime due settimane di agosto. I tre punti presi in esame, a Giovinazzo, Santo Spirito e San Giorgio, hanno registrato valori "molto abbondanti" di Ostreopsis Ovata. La presenza dell'alga può provocare malesseri per l'organismo, tra cui febbre, irritazioni e faringiti. Arpa Puglia consiglia "di evitare lo stazionamento lungo le coste rocciose durante le mareggiate" e di "limitare il consumo a scopo alimentare di organismi quali, ad esempio, i ricci di mare.Questi ultimi a causa della loro eco-biologia (brucano sulle alghe) potrebbero potenzialmente accumulare la tossina.