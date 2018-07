Alga tossica: valori elevati a San Giorgio, in aumento anche sul litorale nord

Nelle acque di San Giorgio, in corrispondenza del punto di rilevamento preso come riferimento dall'Arpa (Lido Trullo), si segnala una presenza "molto abbondante", sia sul fondo, che in colonna d'acqua. Ma la presenza dell'alga tossica sul litorale barese comincia a farsi più consistente anche nella zona a nord. A dirlo sono le analisi dell'Arpa relative alla seconda quindicina di luglio, pubblicate sul sito dell'Agenzia regionale per l'Ambiente.

Valori elevati a San Giorgio, "modesti" sul litorale nord

Se per quanto riguarda la zona a sud di Bari, si conferma l'andamento già registrato a inizio luglio, gli ultimi rilevamenti mettono in luce una crescita dei valori anche nel tratto a nord, tra Santo Spirito e Giovinazzo. Si tratta comunque, per il momento, di presenza "modesta" nelle acque di fondo, sia per Santo Spirito (punto di rilevamento a 200 metri dal Lido Lucciola), che per Giovinazzo (Riva del Sole). Presenza modesta nelle acque di fondo è segnalata anche a Monopoli (Castello Santo Stefano).

Cosa comporta l'alga tossica e come evitare i disturbi

Il contatto con l'alga tossica può provocare disturbi per i bagnanti (di carattere temporaneo come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti, congiuntiviti) soprattutto nei giorni di forte vento e dopo le mareggiate, che favoriscono la formazione di aerosol marino, che può diffondere la tossina nell’aria. Si raccomanda, nel caso di fioritura (probabile quando la presenza dell'alga è abbondante), di non stazionare sulle coste rocciose durante le mareggiate, limitando il consumo di organismi (come i ricci di mare) che possano diffondere la tossina prodotta dall'Ostreopsis Ovata.

