Vendeva abusivamente alimenti e alcolici al mercato dell'Ex Manifattura: denunciato 64enne

Vendeva alimenti e bevande alcoliche al mercato comunale dell'Ex Manifattura, nel rione Libertà. senza avere alcuna licenza. E' così stato denunciato in seguito a un controllo, condotto dagli agenti di polizia locale e dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, un barese di 64 anni., fermato nella mattinata di ieri. I militari hanno poi accertato che la merce esposta sui bancali veniva recuperata da un box collocato nelle immediate vicinanze, di proprietà del Comune di Bari, nel quale sono stati poi rinvenuti anche tabacchi lavorati esteri di contrabbando di varie marche (privi del contrassegno dell’A.A.M.S.).

Tutta la merce è stata sequestrata e il 64enne, che non ha collaborato con gli agenti e li ha poi minacciati, è stato denunciato per occupazione abusiva di manufatto di proprietà comunale, per minaccia a pubblico ufficale e per aver sottratto indebitamente corrente a mezzo di prolunghe di cavi direttamente dall’impianto energetico dell’area mercatale del Comune di Bari. E' stato poi sanzionato per la vendita abusiva di alimenti e bevande alcoliche.