All we need is.. LAV

Una mano, anzi, una zampa, per le attività della LAV Bari Onlus e di Mario De Giglio a sostegno dei cani e gatti randagi della città. Domenica 15 aprile, dalle ore 9.30 alle 13.30, l’associazione sarà presente con un banchetto informativo al CUS Bari, in occasione del 9° ‘Trofeo Paolo Pinto Nuoto Master’: sarà possibile assaggiare prelibatezze vegane (anche per gli amici a quattro zampe) offerte dal Panificio Adriatico di Beppe Concordia, ricevere gadget messi a disposizione dal pet shop Mister Dog, diventare soci e conoscere da vicino le attività della LAV e di Mario De Giglio, molto noto in città per la sua abilità nel recuperare e curare gatti in difficoltà. Ospiti speciali, il conduttore Mingo e il cane Spugna, testimonial della campagna contro l’abbandono. L’evento sarà in diretta radiofonica su Canale 100 con gli speaker Isabella Difronzo e Gianni Vella. Ingresso libero.